В Анкаре произошло землетрясение

После разрушительного землетрясения, произошедшего 24 января в турецкой провинции Элязыг, подземные толчки магнитудой 3.9 зафиксированы в Анкаре.

Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции заявило, что землетрясение произошло в 13.51 по местному времени.

Турецкие СМИ пока передают это сообщение одной строкой. По мере поступления дополнительной информации, новость будет обновляться.

Число погибших в результате землетрясения в восточной провинции Элязыг магнитудой 6.8 достигло уже 40 человек. По последним данным, в целом в больницы обратилось 1607 человек, большинство – в состоянии шока. Число пострадавших составляет 594 человека, в настоящий момент в больницах остаются 104 человека.

1news.az