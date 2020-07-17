В Азербайджане 23 и 24 июля пройдут очередные выпускные и вступительные экзамены

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В Азербайджане 23 и 24 июля будут проведены очередные выпускные и вступительные экзамены. Дополнительная информация о районах и городах, где будут проводиться экзамены, о контингенте, который примет участие в экзамене и о типах экзаменов будет предоставлена ​в ближайшие два дня.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), Оперативный штаб при Кабинете министров дал положительный ответ на обращение Совета директоров Центра в связи с проведением экзаменов в городах и районах, где применяется особый режим карантина. Экзамены будут проводиться в соответствии с условиями пандемии и требованиями особого режима карантина.

С целью снижения массовости, в экзаменах не будут участвовать девятиклассники, подавшие заявления в колледжи и военные лицеи. Для них выпускной экзамен будет проведен в сентябре, как и для выпускников 11-х классов, не подавших заявления в вузы (колледжи) и не принявших участие в выпускных экзаменах.

Пропускной лист на экзамен будет размещен на сайте ГЭЦ за пять дней до начала экзаменов.

Напомним, что 23 и 24 июля будут проведены нижеуказанные экзамены:

выпускные экзамены для учеников 11-х классов;

первый тур вступительных экзаменов в вузы по I-IV группам специальностей для выпускников прошлых лет, вступительные экзамены в вузы по V группе специальностей и в колледжи на базе полного (11-летнего) среднего образования;

экзамен по азербайджанскому языку для выпускников 9-х классов (этого и прошлых лет), которые обучаются на других языках и подали документы для приема в колледжи, и для выпускников 11-х классов (этого и прошлых лет);

вступительные экзамены в колледжи на базе среднего (9-летнего) образования для выпускников этого и прошлых лет.

Натали Александрова