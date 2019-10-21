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В Азербайджане мать убила ребенка, напоив его кровью животных– ВИДЕО

Сегодня в 21:42 ~ 1 минута на чтение 3573
В Азербайджане мать убила ребенка, напоив его кровью животных– ВИДЕО

Жительница Азербайджана, подключившаяся к передаче «Bizimləsən» («Ты с нами»), транслируемой по телеканалу ATV, повергла всех в шок, своим душераздирающим рассказом.

Как сообщает 1news.az, по словам ведущего программы Заура Бахшалиева, невеста этой женщины поила своего сына кровью различных животных, в том числе собаки и кошки.

Причиной этому стала излишняя суеверность матери.

Женщина просила помочь ее внуку.

Через некоторое время, ведущий телепередачи со слезами на глазах сказал, что у него плохая новость.

«С очень большим сожалением хочу сообщить, что сегодня утром этот ребенок скончался», - отметил З.Бахшалиев.

1news.az

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