Перед Сумгайытским отделом Госслужбы собрались юноши, чтобы записаться в ряды армии - ВИДЕО

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На фоне мощного отпора Вооруженных сил Азербайджана на армянскую диверсию на Товузском направлении азербайджано-армянской границы, азербайджанская молодежь стекается к местным отделениям Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу.

К нам в редакцию поступило видео, наглядно свидетельствующее о желании молодых людей добровольно записаться в ряды Азербайджанской армии.

На этом видео запечатлена молодежь, преимущественно юноши, собравшиеся у здания Сумгайытского отдела Госслужбы. Они держат в руках флаги Азербайджана. скандируют патриотичные лозунги.

Ранее Государственная служба АР по мобилизации и призыву на военную службу сообщила, что после призыва Президента Азербайджана Ильхама Алиева тысячи добровольцев изъявляют желание служить в армии и проходят соответствующую регистрацию.

Госслужба выражает признательность гражданам страны за высокий патриотизм и в то же время напоминает, что в настоящее время Вооруженные силы Азербайджана укомплектованы в соответствии с требованиями законодательства и Азербайджанская армия полностью обеспечивает защиту территориальной целостности страны.

Между тем, ситуация на Товузском направлении азербайджано-армянской границы остается напряженной.

Как сообщало ранее Минобороны Азербайджана, с утра 16 июля подразделения вооруженных сил Армении вновь предприняли попытку атаковать наши позиции на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы.

В то же время села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов.

С 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушая режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы на Товузском направлении, из артиллерийских установок, минометов и другого оружия обстреливают позиции Азербайджанской армии.

Ф.Багирова