В Азербайджане произошло второе за сутки землетрясение - ОБНОВЛЕНО

На территории Загатальского района Азербайджана в 14:00 по местному времени произошло второе за сутки землетрясение.

Как сообщили 1news.az в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной Академии наук АР, сила землетрясения составила 3,4 балла, эпицентр находился на глубине 14 км.

Подземные толчки не ощущались.

Тимур Рзаев, Г.Р.

2019/08/10 12:42

На территории Загатальского района Азербайджана в 11:35 по местному времени произошло землетрясение.

Как сообщили 1news.az в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной Академии наук АР, сила землетрясения составила 4,9 балла, эпицентр находился на глубине 5 км.

Подземные толчки ощущались в эпицентре и вблизи него с силой до 6 баллов, а также в Балакенском, Гахском и Огузском районах c силой до 5-3 баллов. Информации о жертвах и разрушениях нет.

Тимур Рзаев