1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Азербайджане произошло второе за сутки землетрясение - ОБНОВЛЕНО

Сегодня в 16:10 ~ 1 минута на чтение 5010
В Азербайджане произошло второе за сутки землетрясение - ОБНОВЛЕНО
На территории Загатальского района Азербайджана в 14:00 по местному времени произошло второе за сутки землетрясение.
 
Как сообщили 1news.az в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной Академии наук АР, сила землетрясения составила 3,4 балла, эпицентр находился на глубине 14 км.
 
Подземные толчки не ощущались.
 
Тимур Рзаев, Г.Р.

2019/08/10 12:42

На территории Загатальского района Азербайджана в 11:35 по местному времени произошло землетрясение.

Как сообщили 1news.az в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной Академии наук АР, сила землетрясения составила 4,9 балла, эпицентр находился на глубине 5 км.

Подземные толчки ощущались в эпицентре и вблизи него с силой до 6 баллов, а также в Балакенском, Гахском и Огузском районах c силой до 5-3 баллов. Информации о жертвах и разрушениях нет.

Тимур Рзаев

WhatsApp

5 010

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены