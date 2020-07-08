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В Азербайджане за взяточничество арестован художественный руководитель оркестра

Сегодня в 16:50 ~ 1 минута на чтение 75
В Азербайджане за взяточничество арестован художественный руководитель оркестра

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана возбуждено уголовное дело в отношении Лютфи Гадирова, который в 2010-2020 годах был художественным руководителем Государственного оркестра духовых инструментов.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры АР, в ходе расследования установлено, что Л.Гадиров, вступив в предварительный сговор с другими должностными лицами (личность которых сейчас устанавливается), присвоил 85-90% средств с банковских карт сотрудников, которые с января 2017-го по июль 2020 года не выходили на работу и не исполняли своих служебных обязанностей, но, тем не менее, трудовые договоры с ними не расторгались, и они продолжали получать зарплату.

Таким путем Л.Гадиров и другие должностные лица присвоили 54 тысячи манатов.

Л. Гадиров решением суда арестован, ему предъявлено обвинение по статье 311.3 («Получение взятки в крупном размере, совершенное неоднократно группой лиц по предварительному сговору или организованной группой») УК АР, следствие по делу продолжается.

Тимур Рзаев

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