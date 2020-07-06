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В Азербайджане задержаны жених и гости свадьбы - ФОТО

Сегодня в 12:07 меньше минуты на чтение 550
В Азербайджане задержаны жених и гости свадьбы - ФОТО

Сотрудники отдела полиции Хачмазского района Азербайджана задержали группу жителей поселка Ялама, которые собрались на свадьбу, устроенную во дворе одного из частных домов, и тем самым нарушили требования особого карантинного режима.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, сотрудники полиции прервали свадьбу.

Жених Шахверди Рустамов и 14 участников свадебного торжества оштрафованы на 200 манатов каждый по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях АР.

Тимур Рзаев

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