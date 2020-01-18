В бакинском детском доме воспитательница избила ребенка – ВИДЕО

Возмутительный инцидент произошел в детском доме №2, расположенном в Сураханском районе Баку.

Как сообщает 1news.az, сайт Yeniavaz распространил видеокадры, на которых запечатлено, как воспитательница этого детского дома кричит на маленького мальчика – воспитанника Мирали Гулиева, а также избивает его.

Эти кадры вызвали множество гневных комментариев – люди требуют ареста и наказания воспитательницы, издевающейся над беззащитным ребенком.

Комментируя этот инцидент, в Управлении дошкольных детских учреждений и детских домов Баку 1news.az заявили, что управлением проводятся регулярные рейды и проверки в детских учреждениях, и по всем выявленным фактам принимаются соответствующие меры.

«Запечатленный на видео инцидент произошел в декабре 2019 года. По решению проводившей разбирательство по этому факту комиссии в декабре преподаватель Эльнура Гудрат гызы Мамедова за эту и другую ошибку в работе была уволена», - подчеркнули в управлении.

Отметим, что правоохранительные органы не возбуждали уголовного дела по этому факту.

Тимур Рзаев, Э.Т.