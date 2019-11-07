В Бакметрополитене открывается выставка, посвященная мексиканке Фриде Кало – ФОТО

Сегодня в 11:00 на станции метро «Гянджлик» состоится открытие выставки «Фрида Кало и Диего Ривера», организованной совместно с посольством Мексики.

Как сообщила 1news.az руководитель Отдела маркетинга и рекламы Бакинского метрополитена Лала Бабаева, это - история любви в фотографиях, собранная из кадров, начиная с детства и до последних дней жизни.

«Описание будет на трех языках - азербайджанском, английском и испанском. Каждая фотография сопровождается QR кодом, как на всех наших выставках.

По QR коду вы сможете перейти в электронную галерею и ознакомиться со всеми 92 кадрами, если у вас не хватит времени осмотреть всё лично. Будем рады вас видеть на открытии выставки, где примет участие в том числе и посол Мексики, любезно предоставивший нам весь материал», - подчеркнула Лала Бабаева.

Тимур Рзаев, Э.Т.