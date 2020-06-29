В Баку беременная женщина умерла от коронавируса, ребенок в критическом состоянии

В Баку беременная женщина умерла от коронавируса.
Как сообщает Qafqazinfo, об этом родственники женщины сообщили в социальной сети.
Было отмечено, что женщина, проходившая лечение в Учебно-хирургической клинике Медицинского университета, не проснулась после 10-дневной комы.
Руководитель пресс-службы АМУ Гюнель Асланова сообщила изданию, что после ухудшения состояния матери была проведена срочная операция по спасению ребенка.
«Мать тяжело болела COVID -19. В настоящее время состояние малыша, который в утробе испытал недостаток кислорода, очень тяжелое, как и в первые дни. По этой причине у него серьезные травмы головного мозга. В ходе обследования были выявлены кровоизлияние в мозг, ишемическое повреждение головного мозга. С первого момента ребенок подключён к аппарату искусственного дыхания. Пока невозможно отключить его от аппарата. Признаки преждевременных родов еще более усугубляют его состояние.
Тест на COVID-19, взятый у ребенка, оказался негативным. Но невозможно спрогнозировать дальнейшую ситуацию, мы можем потерять ребенка в любой момент», - отметила пресс-секретарь АМУ.
У скончавшейся женщины также есть малолетняя дочь.
Источник: Qafqazinfo