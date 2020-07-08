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В Баку девушка-автохулиган хвасталась перед подругами ночными гонками – ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в 11:45 ~ 1 минута на чтение 429
В Баку девушка-автохулиган хвасталась перед подругами ночными гонками – ФОТО - ВИДЕО

Жительница Баку Пери Керимли сняла и выложила в соцсети видеоролик, на котором запечатлены ее ночные гонки по городу.

В частности, на участке проспекта Зии Буниятова в Наримановском районе Баку, где максимально разрешенная скорость составляет 60 километров в час, она разогнала свой автомобиль марки KIA Optima (госномер 90-PB-038) до 120 километров в час и даже больше. После чего приехала на вечеринку к подругам и хвасталась перед ними.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, по факту начато разбирательство.

«Пери Керимли (ее настоящая фамилия Гафарлы) задержана и призналась в совершенном проступке. Ее действиям дана правовая оценка», - подчеркнул В.Асадов.

Тимур Рзаев

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