В Баку начинается строительство новой станции метро – ФОТО – КАРТА

В этом году начнется активное строительство еще одной новой станции метро в Насиминском районе Баку, на «фиолетовой» ветке Бакметрополитена.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов, вся подготовка к строительным работам завершена, более того, уже готовы туннели к новой станции от готовящейся к открытию станции под условным названием В-3.

«После открытия станции, если в течение года не возникнет никаких геологических и технических проблем, в 2020 году планируется приступить к активному строительству станции под условным названием В-4, на улице Джалила Мамедгулизаде, за Спортивно-концертным комплексом имени Гейдара Алиева, рядом с Городским клиническим медицинским центром №1», - подчеркнул Б.Мамедов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

На фото – территория новой станции и объездная дорога вокруг нее

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