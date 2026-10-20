Южная Корея отзывает дипломатов из Украины

Правительство Республики Корея приняло решение отозвать часть дипломатических сотрудников из Украины.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

Ранее, 8 октября, Министерство иностранных дел Южной Кореи сообщило о решении правительства отозвать посла страны в Украине.

В ведомстве тогда заявили о готовности продолжать консультации с украинской стороной для урегулирования возникших проблем в конструктивном ключе.

Ранее, 25 сентября, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён раскритиковал украинского коллегу Владимира Зеленского за разглашение информации о передаче Сеулу военнопленных из КНДР. Он подчеркнул, что было бы уместнее не раскрывать эти сведения.

Позже Южная Корея потребовала от Украины официальных объяснений и извинений. По словам представителя южнокорейской администрации, Киев неоднократно обсуждал с Сеулом передачу военнопленных по различным каналам и сам просил не разглашать данные.

В свою очередь, украинская сторона заявила, что у стран не было договоренностей о неразглашении, а умолчание факта передачи военнопленных якобы нарушало международное право.