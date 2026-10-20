В Азербайджане смартфоны также будут считаться POS-терминалами

Мобильные телефоны также будут считаться POS-терминалами.

Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель руководителя аппарата Министерства экономики Кямран Ахмедов на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

К. Ахмедов сказал, что предлагаемые поправки к закону «Об электронной торговле» предусматривают приведение понятия POS-терминала в соответствие с современными платёжными технологиями.

«В настоящее время в законе POS-терминал определяется преимущественно как оборудование, используемое для проведения операций с платёжными картами. Новый подход охватывает осуществление безналичных платежей, в том числе бесконтактных. Таким образом, понятие, закреплённое в законе «Об электронной торговле», приводится в соответствие с современной практикой и фактическими реалиями. То есть наряду с оплатой посредством карт предусматривается возможность осуществления любых безналичных платежей, включая бесконтактные платежи с использованием карт. Предлагается считать POS-терминалами не только специальное оборудование, но и мобильные телефоны и другие оконечные устройства, оснащённые необходимым программным обеспечением. Как я уже отметил, тем самым устраняются противоречия в действующем законодательстве», — заявил он.