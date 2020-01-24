В Баку невестка подала на свекровь-«злодейку» в суд и частично выиграла дело

В Сабунчинском районном суде Баку завершился один из самых необычных за последнее время судебных процессов в столице.

Как сообщает 1news.az, жительница района И.К. подала в суд на свою свекровь М.А. и бывшего мужа С.А. (имена участников суда не называются из этических соображений – прим. авт.).

В своем иске женщина потребовала у экс-супруга и его матери по 20 тысяч манатов с каждого в качестве компенсации за нанесенный ей моральный ущерб, публичных извинений обоих, возвращения ее золотых украшений (стоимостью 4100 манатов) и бриллиантового колье (из ее приданого), возмещения потраченных ею на лекарства в период брака денег.

Она заявила, что в 23 года вышла замуж в июле 2013 года и стала жить в поселке Бакиханова в квартире мужа вместе со свекровью.

«Буквально через неделю свекровь стала оскорблять меня, а муж – избивать. Я подвергалась моральному террору, от которого тяжело заболела. 9 сентября 2013 года развелась. С тех пор свекровь не возвращает мне мое приданое – золотые украшения и бриллиантовое колье», - заявила женщина.

Судмедэкспертиза установила, что истец больна неврозом и находится в состоянии депрессии. Представленные в суд аудиозаписи оскорблений свекровью подтверждают ее слова.

Тем не менее, суд лишь частично удовлетворил иск женщины – в частности, свекровь должна выплатить ей 2500 манатов компенсации и оплатить 350 манатов в качестве пошлины за судмедэкспертизу.

Тимур Рзаев, Г.Р.