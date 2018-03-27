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В Баку новорожденного подбросили полицейским - ВИДЕО

Сегодня в 11:42 меньше минуты на чтение 2121
В Баку новорожденного подбросили полицейским - ВИДЕО

Новорожденного мальчика минувшей ночью подбросили сотрудникам полиции в поселке Локбатан Гарадагского района Баку.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Главного управления полиции Баку Эльшад Гаджиев, неизвестная женщина оставила коробку с младенцем у здания полиции.

Младенцу примерно день от роду. Он жив и передан сотрудниками полиции врачам Научно-исследовательского института педиатрии имени К.Фараджевой (известный также как ОМД).

По факту начато разбирательство, ведется розыск матери брошенного ребенка.

Тимур Рзаев, Г.Р.

ВИДЕО – Baku.Tv

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