В Баку новорожденного подбросили полицейским - ВИДЕО

Новорожденного мальчика минувшей ночью подбросили сотрудникам полиции в поселке Локбатан Гарадагского района Баку.
Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Главного управления полиции Баку Эльшад Гаджиев, неизвестная женщина оставила коробку с младенцем у здания полиции.
Младенцу примерно день от роду. Он жив и передан сотрудниками полиции врачам Научно-исследовательского института педиатрии имени К.Фараджевой (известный также как ОМД).
По факту начато разбирательство, ведется розыск матери брошенного ребенка.
Тимур Рзаев, Г.Р.
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