В Баку покажут премьеру спектакля «Сталин» - ФОТО

15 марта в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре им. С.Вургуна состоится премьера спектакля «Сталин» по пьесе Эльчина.

Сюжет этой интригующей истории о человеке, который имел «множество масок и лиц», не так уж и прост. В нём много неожиданных поворотов, интриг, заговоров, детективных инсинуаций, непредвиденных поражений заговорщиков и… ностальгии. Ностальгии по любви!

Что любовницу вождя всех народов Ольгу Александровскую (Марина Литвиненко) привело в Кремль, в кабинет к самому Иосифу Виссарионовичу? Это пытаются понять, переосмыслить и использовать в собственных интересах куратор безопасности (Олег Амирбеков) и его сообщники, замыслившие нечто невероятное! Но, что? Об этом вы узнаете, посмотрев спектакль. А вот как осуществить невероятную постановку, проникнув в замысел «заговорщиков», размышляют приглашенные из России режиссёр-постановщик Кирилл Заборихин, художник-постановщик Татьяна Мельникова и композитор Андрей Шошкин. Вместе с ними актёры театра – Мария Дубовицкая, Заур Терегулов, Заур Искендеров, Рустам Керимов, Джохар Абдуллаев, Ольга Арсентьева. Фарид Бахрамов, Турал Керимов, Майя Воробжанская, Мурад Исмайлов, Самира Рустамова, Эмиль Атрашкевич и Ягуб Зейналов.

Постановка осуществляется в рамках государственного заказа Министерства культуры Азербайджана.

Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iticket.az.

Начало в 19.00.