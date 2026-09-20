 Эмин Гусейнов: в Ходжавенд вернулись 1 083 семьи | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Эмин Гусейнов: в Ходжавенд вернулись 1 083 семьи

First News Media18:25 - Сегодня
Эмин Гусейнов: в Ходжавенд вернулись 1 083 семьи

В Ходжавендский район вернулись 1 083 семьи бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает из Ходжавенда корреспондент Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

Он напомнил, что 20 сентября ежегодно отмечается День города Ходжавенда.

«Как вам известно, три года назад в результате антитеррористической операции локального характера менее чем за сутки наши населенные пункты, находившиеся тогда под оккупацией, в том числе большая часть Ходжавендского района и город Ходжавенд, были освобождены от оккупации. В этом году здесь впервые отмечается День города.

Процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли реализуется на постоянной основе. К сегодняшнему дню в Ходжавендском районе обосновалось около 4,5 тыс. человек. То есть в Ходжавенд к родному очагу вернулись 1 083 семьи. Всего за год в восьми населенных пунктах жизнь снова забила ключом», — сказал Э. Гусейнов.

Спецпредставитель президента рассказал об огромных усилиях, которые были приложены, чтобы эти дни стали реальностью.

«Мы склоняем головы перед светлой памятью наших шехидов, подаривших нам эти прекрасные дни, желаем здоровья нашим гази. Благодарим нашу доблестную армию, которая под руководством президента Ильхама Алиева, победоносного Верховного главнокомандующего, подарила азербайджанскому народу эти счастливые дни», — добавил Эмин Гусейнов.

Поделиться:
356

Актуально

Мнение

Путь к полному суверенитету: политическая и военная стратегия Ильхама Алиева

1news TV

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической ...

Политика

Haber Global рассказал о восстановлении суверенитета Азербайджана

Мнение

192 имени, которые мы не забудем: фотографии шехидов 19-20 сентября

Общество

В массовом ДТП в Джалилабаде пострадали трое, включая ребенка - ФОТО

В Баку огромный экран упал на людей: есть пострадавшая - ВИДЕО

Эмин Гусейнов: в Ходжавенд вернулись 1 083 семьи

Эд Ширан высказался о Газе после спора с пропалестинским рэпером - ВИДЕО

Выбор редактора

Меньше нефти, больше денег: что война в Заливе означает для SOCAR и глобальной нефтяной отрасли

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

В прокуратуре расследуют дело подростка, убившего отца в Шамкире и одноклассника в РФ

Прилетела в Баку в поисках родных: Чем закончилась история жительницы Барнаула? – ФОТО - ВИДЕО

В Баку при столкновении с легковым автомобилем погибли мотоциклист и его мать

В Баку муж жестоко избил жену в магазине на глазах у её ребёнка с аутизмом - ВИДЕО

Последние новости

В массовом ДТП в Джалилабаде пострадали трое, включая ребенка - ФОТО

Сегодня, 20:20

В Баку огромный экран упал на людей: есть пострадавшая - ВИДЕО

Сегодня, 19:58

Атаки хуситов обрушили фондовые рынки стран Персидского залива

Сегодня, 19:43

США и Китай обсудят искусственный интеллект, пошлины и критические минералы

Сегодня, 19:25

Северная Корея запустила баллистическую ракету

Сегодня, 19:00

Китай заявил о прорыве в производстве чипов памяти

Сегодня, 18:40

Эмин Гусейнов: в Ходжавенд вернулись 1 083 семьи

Сегодня, 18:25

Посольство Украины поздравило Азербайджан с Днем государственного суверенитета

Сегодня, 18:12

МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Сегодня, 18:00

Эд Ширан высказался о Газе после спора с пропалестинским рэпером - ВИДЕО

Сегодня, 17:45

Трамп поручил переоборудовать триумфальную арку в военный комплекс

Сегодня, 17:18

При атаке дронов на Москву пострадал рынок «Садовод» - ВИДЕО

Сегодня, 16:55

В Азербайджанской армии прошли мероприятия по случаю Дня государственного суверенитета

Сегодня, 16:35

В колодце в Агдаме обнаружено тело мужчины

Сегодня, 16:11

Иран назвал условия для открытия Ормузского пролива для судоходства

Сегодня, 15:45

Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем государственного суверенитета

Сегодня, 15:28

Севиндж Фаталиева: 20 сентября стало поворотной точкой в истории азербайджанской государственности

Сегодня, 15:13

Посольство Турции поздравило Азербайджан с Днем государственного суверенитета - ФОТО

Сегодня, 14:53

Тегеран предложил Еревану активнее участвовать в коридоре «Север — Юг»

Сегодня, 14:37

Сергей Рябков: новая встреча РФ и США пройдет в ближайшие недели

Сегодня, 14:20
Все новости
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня исполняется три года событию, которое навсегда изменило ход современной истории Азербайджана и расставило все точки над «i» в вопросеСегодня, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37