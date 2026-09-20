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Китай заявил о прорыве в производстве чипов памяти

First News Media18:40 - Сегодня
Китай заявил о прорыве в производстве чипов памяти

Китайский производитель полупроводников CXMT запустил массовое производство чипов памяти на технологической платформе пятого поколения.

Компания утверждает, что новая технология позволила сократить расстояние между ключевыми элементами ячеек памяти до 11,95 нанометра. Для этого используется метод многократного формирования рисунка микросхем.

На новой платформе CXMT уже производит два 24-гигабитных чипа LPDDR5X, предназначенных прежде всего для смартфонов и другой портативной электроники. Они способны хранить на 50% больше данных, чем аналогичные продукты компании предыдущего поколения.

Кроме того, с одной кремниевой пластины новая технология позволяет получать как минимум на 50% больше кристаллов.

В CXMT заявили, что по технологическим возможностям компания теперь находится на уровне наиболее передовых решений, используемых в массовом производстве.

Разработка имеет особое значение на фоне ограничений США, которые с 2022 года затрудняют Китаю доступ к передовому оборудованию и программному обеспечению для производства полупроводников.

На мировом рынке DRAM доминируют южнокорейские Samsung и SK Hynix, а также американская Micron. Китай стремится сократить зависимость от иностранных производителей и технологий.

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