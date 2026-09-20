Северная Корея запустила баллистическую ракету

КНДР в воскресенье запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону моря.

По данным администрации президента Южной Кореи, запуск был произведен из района восточного прибрежного города Вонсан. После этого в Сеуле состоялось экстренное заседание Совета национальной безопасности.

Новый запуск произошел на фоне серии испытаний северокорейского вооружения. Ранее в сентябре Пхеньян провел совместные стрельбы с применением ракет, артиллерии и беспилотников.

Северная Корея продолжила испытания и после того, как президент США Дональд Трамп распорядился существенно сократить масштаб совместных учений с Южной Кореей, рассчитывая таким образом создать условия для возобновления диалога с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон ранее заявила, что сокращение масштабов учений не меняет их «провокационного и агрессивного характера».