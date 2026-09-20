США и Китай обсудят искусственный интеллект, пошлины и критические минералы

Министр финансов США Скотт Бессент и вице-премьер Китая Хэ Лифэн проведут в воскресенье переговоры в Нью-Йорке.

Стороны намерены обсудить искусственный интеллект, торговые пошлины и критические минералы.

Переговоры должны подготовить почву для встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая состоится в Вашингтоне на этой неделе.

Ожидается, что представители двух стран попытаются подготовить возможные договоренности, которые затем смогут обсудить лидеры США и Китая.

Особое значение имеет вопрос критических минералов. Китай занимает ключевые позиции в их добыче и переработке, тогда как США пытаются снизить зависимость от китайских поставок.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина запланирована на четверг.