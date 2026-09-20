Атаки хуситов обрушили фондовые рынки стран Персидского залива

Фондовые рынки стран Персидского залива снизились в воскресенье после атак йеменских хуситов на Саудовскую Аравию.

Основной индекс Саудовской Аравии TASI в начале торгов потерял 0,5%. Акции нефтяной компании Saudi Aramco подешевели на 0,6%. Негативные настроения распространились и на другие площадки региона: фондовый индекс Катара снизился на 0,9%.

Падение последовало после того, как хуситы заявили об ударах ракетами и беспилотниками по «чувствительным объектам» в Эр-Рияде. Накануне возле главного аэропорта саудовской столицы были замечены пламя и густой черный дым.

Эскалация усиливает опасения инвесторов из-за угрозы нефтяной инфраструктуре и ключевым транспортным маршрутам региона. Хуситы в последние месяцы атакуют объекты в Саудовской Аравии и судоходство, а ситуация вокруг Баб-эль-Мандебского пролива создает дополнительные риски для поставок нефти из стран Персидского залива.

Президент США Дональд Трамп ранее отклонил просьбы Саудовской Аравии о военной поддержке в борьбе с хуситами. Турция, напротив, заявила о готовности помочь Эр-Рияду в рамках трехстороннего оборонного соглашения с Саудовской Аравией и Пакистаном.