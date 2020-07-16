В Баку построили высотку, балконы которой касаются соседнего дома – ВИДЕОФАКТ

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В социальных сетях распространяется видеозапись, на которой запечатлена новостройка, построенная на улице М.Санани в Наримановском районе Баку, возле Онкологической клиники Азербайджанского медицинского университета.

На ней видно, что здание построено впритык к соседнему дому, так, что балконы высотки упираются прямо в стену соседней новостройки (само видео представлено ниже).

Комментируя эту ситуацию, руководитель пресс-службы Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджана Рамиз Идрисоглу заявил 1news.az, что строительство здания осуществляется ООО Orxan-TİT на частном земельном участке.

«Разрешение провести проектировочные работы для постройки здания на указанной территории было выдано Исполнительной властью Баку 29 декабря 2015 года. После одобрения проекта 15 декабря 2016 года ИВ Баку выдала разрешение на строительство дома», - сказал Р.Идрисоглу.

Отметим, что в то время главой ИВ Баку являлся Гаджибала Абуталыбов. Каким образом было получено разрешение на строительство здания впритык к соседнему дому, куда смотрела Исполнительная власть во время строительства, как будут попадать солнце и воздух в квартиры его жильцов и самое главное – как будут спасать людей из этого и соседнего дома, если во время пожара огонь перекинется с одного здания на другой? Все эти вопросы пока остаются без ответов.

1news.az обратился в еще несколько госструктур с просьбой прокомментировать ситуацию и представит читателям их ответы.

Тимур Рзаев