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В Баку пожилая женщина пропала без вести - ФОТО

21 Февраля, 2020 в 14:35 ~ 1 минута на чтение 2626
В Баку пожилая женщина пропала без вести - ФОТО

В Насиминском районе Баку без вести пропала 81-летняя Шаргия Ризаева.

Как сообщили 1news.az родственники женщины, во вторник, 18 февраля, днем она вышла из дома и не вернулась.

Последний раз женщину видели в среду, 19 февраля, на платформе железнодорожного вокзала, у станции метро «28 Мая». У Ш.Ризаевой имеются проблемы с памятью, но она находится в здравом уме.

Всех, кто видел женщину или располагает информацией о местонахождении Шаргии Ризаевой, просят позвонить ее родственникам по телефону (+994 70) 568-44-69.

Тимур Рзаев, Г.Р.

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