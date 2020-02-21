В Баку пожилая женщина пропала без вести - ФОТО

В Насиминском районе Баку без вести пропала 81-летняя Шаргия Ризаева.

Как сообщили 1news.az родственники женщины, во вторник, 18 февраля, днем она вышла из дома и не вернулась.

Последний раз женщину видели в среду, 19 февраля, на платформе железнодорожного вокзала, у станции метро «28 Мая». У Ш.Ризаевой имеются проблемы с памятью, но она находится в здравом уме.

Всех, кто видел женщину или располагает информацией о местонахождении Шаргии Ризаевой, просят позвонить ее родственникам по телефону (+994 70) 568-44-69.

Тимур Рзаев, Г.Р.