В Баку пройдет тренинг «Инновационные сильные идеи» для топ-менеджеров и предпринимателей – ФОТО

28-29 февраля 2020 года в отеле Hyatt Regency пройдёт максимально практичный тренинг «Инновационные сильные идеи» только для 25 продвинутых топ-менеджеров и предпринимателей Азербайджана.
Сегодня все говорят об инновациях
Слово стало не просто модным. Оно уже раздражает своим частым употреблением к месту и без.
Хотя с самими инновациями всё очень даже в порядке. Они продолжают оставаться главным двигателем прогресса и самым надежным способом быть впереди конкурентов. А следовательно - собирать все сливки с рынка.
Проблема в том, что есть разговоры об инновациях. А есть конкретная работа. Когда их нужно уметь создавать и претворять в жизнь. Благодаря чему — совершать новые прорывы.
Но есть и хорошая новость. Алгоритм создания инноваций существует. И ему обучают на тренинге «Инновационные сильные идеи». Предстоящий будет уже десятым.
«Там, где все думают одинаково, никто особенно не думает».
Уолтер Липпманн
На какие вопросы получат ответы участники тренинга?
- Как создают инновации передовые корпорации мира – Google, Apple, Samsung, BMW и многие другие?
- Как применять эти подходы и методики в своей работе?
- Как совершить скачок результатов в бизнесе и карьере?
- Как вырваться из замкнутого круга повторяющихся мыслей и действий?
- Как найти уникальные идеи для новых продуктов?
- Как видоизменить текущие продукты и по-новому начать их продвигать?
- Как малыми ресурсами достигать экстраординарных результатов?
- Как выйти на новый уровень прибыли, когда исчерпаны все известные вам возможности и методы?
- Как решить проблемы, когда перепробовал практически все способы?
Участие в тренинге «Инновационные сильные идеи» позволит не просто услышать полезную информацию. Вы получите ответы на эти и многие другие вопросы, решая собственные бизнес-задачи. При содействии тренера и других участников. Стиль тренинга предполагает вовлечение в процесс каждого слушателя. 30% теории и 70% практики.
Кого ждём на тренинге?
Тренинг разработан и предназначен для следующих категорий:
- Владельцев бизнеса;
- топ-менеджеров;
- директоров по продажам и маркетингу;
- креативщиков рекламных агентств;
- сотрудников департамента разработки новых продуктов;
- маркетологов и копирайтеров;
- менеджеров по корпоративным продажам;
- стартаперов и работников бизнес-инкубаторов;
- директоров по персоналу;
- внутренних тренеров компаний.
А также для любого человека, который верит в свою способность достичь намного большего, который понимает, что только новые подходы, методы и стратегии приведут к резкому росту эффективности. И в бизнесе, и в карьере, и в отрыве от конкурентов.
Что ценного приобретут участники тренинга?
- Найдут новые сильные решения важнейших задач и проблем бизнеса и жизни.
- Получат действенный алгоритм генерирования большого количества новых нестандартных идей. Он применим в достижении самых различных целей.
- Раскроют свой креативный потенциал с помощью простых и доступных методов мышления.
- Обучатся самым передовым методикам генерации идей: Латеральное мышление, Дизайн мышление, ТРИЗ и многим другим, применяемым ведущими компаниями мира.
- Улучшат умение находить новые неожиданные возможности увеличения прибыли.
- Научатся «отстреливать» сложные проблемы благодаря появившейся после тренинга уверенности и применяемому системному подходу.
- Многократно повысят эффективность проводимых совещаний и мозговых штурмов.
- Научатся создавать и анализировать максимальное количество неочевидных новых вариантов решения любой сложной задачи.
- Научатся эффективно оценивать созданные идеи, многократно улучшать их и выбирать среди них наиболее продуктивные.
- Усилят свою способность мыслить и действовать масштабно.
- В результате применения полученных знаний участники тренинга станут регулярно удивлять как конкурентов, так и коллег уникальностью и свежестью своих новых идей.
Кто проводит тренинг:
Фаик Багиров — сертифицированный специалист по методам мышления Эдварда де Боно, Idea Factory и Тони Бьюзена и др. Выпускник программы по инновациям Стенфордского университета (США).
Как инновационный предприниматель, основал компанию Successful Strategies в 2006 году. А также инициировал и руководит рядом крупных бизнес- и государственных проектов. Его идеи реализованы и в Азербайджане, и в других странах СНГ.
Фаик обучает тому, что применяет в своих проектах. И что ведет его к достижению выдающихся практических результатов. А его клиентов — к решению сложнейших вопросов, задач и проблем.
Отзывы участников
Эльшан Бадирханов, заместитель председателя правления Rabitabank:
— Мне довелось участвовать в тренинге Фаика Багирова по генерации креативных идей, который не побоюсь назвать одним из лучших тренингов, которые я посетил.
Эльнур Баимов, создатель ряда успешных медиа- и онлайн-проектов:
— Проекты, которые Фаик успешно претворил в жизнь в течение короткого времени в абсолютно различных сферах жизни, позволяют сказать, что каждому из нас есть чему научиться у Фаика.
Елена Король, учредитель, директор ООО «Барокко Стиль»:
— Посетив впервые выступление Фаика Багирова в 2013 году, я поняла, что не надо бояться ставить грандиозных целей…
Аббас Бабаев, член правления International Trading Company:
— Если сравнивать тренинг Фаика с фильмом, то это - фильм, основанный на реальных событиях.
Как принять участие в тренинге?
Тренинг «Инновационные сильные идеи» пройдёт 28-29 февраля 2020 года в отеле Hyatt Regency с 10:00 до 19:00.
Для регистрации на тренинг пожалуйста:
Звоните: (050) 244 40 58
Пишите: [email protected]
Контактное лицо: Вафа Алиева.
Верное решение, принятое сегодня, изменит для Вас как 2020 год, так и всю жизнь!
ВНИМАНИЮ дерзких и талантливых людей до 30 лет:
Вы можете поучаствовать в ТРЕНИНГЕ без оплаты на конкурсной основе.
Для этого нужно прислать 3 обязательных файла на е-мейл адрес: [email protected]:
1) CV
2) Эссе – «Мои 3 самых главных достижения в жизни – то, чем я горжусь».
3) Эссе – «Почему я считаю себя креативным человеком, какие 5 самых креативных действий я совершил в жизни для достижения своих целей?»
После изучения материалов избранные номинанты пройдут собеседование.
По итогам которого будут выбраны 5 победителей конкурса.
Призы — бесплатные пригласительные на тренинг «Инновационные сильные идеи».