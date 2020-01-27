1news.az
Экономика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Баку пройдет тренинг «Инновационные сильные идеи» для топ-менеджеров и предпринимателей – ФОТО

Сегодня в 12:11 ~ 6 минут на чтение 139
В Баку пройдет тренинг «Инновационные сильные идеи» для топ-менеджеров и предпринимателей – ФОТО

28-29 февраля 2020 года в отеле Hyatt Regency пройдёт максимально практичный тренинг «Инновационные сильные идеи» только для 25 продвинутых топ-менеджеров и предпринимателей Азербайджана.  

 

Сегодня все говорят об инновациях

Слово стало не просто модным. Оно уже раздражает своим частым употреблением к месту и без.

Хотя с самими инновациями всё очень даже в порядке. Они продолжают оставаться главным двигателем прогресса и самым надежным способом быть впереди конкурентов. А следовательно - собирать все сливки с рынка.

Проблема в том, что есть разговоры об инновациях. А есть конкретная работа. Когда их нужно уметь создавать и претворять в жизнь. Благодаря чему — совершать новые прорывы.

Но есть и хорошая новость. Алгоритм создания инноваций существует. И ему обучают на тренинге «Инновационные сильные идеи». Предстоящий будет уже десятым.

«Там, где все думают одинаково, никто особенно не думает».

Уолтер Липпманн

 

На какие вопросы получат ответы участники тренинга?

  • Как создают инновации передовые корпорации мира – Google, Apple, Samsung, BMW и многие другие?
  • Как применять эти подходы и методики в своей работе?
  • Как совершить скачок результатов в бизнесе и карьере?
  • Как вырваться из замкнутого круга повторяющихся мыслей и действий?
  • Как найти уникальные идеи для новых продуктов?
  • Как видоизменить текущие продукты и по-новому начать их продвигать?
  • Как малыми ресурсами достигать экстраординарных результатов?
  • Как выйти на новый уровень прибыли, когда исчерпаны все известные вам возможности и методы?
  • Как решить проблемы, когда перепробовал практически все способы?

Участие в тренинге «Инновационные сильные идеи» позволит не просто услышать полезную информацию. Вы получите ответы на эти и многие другие вопросы, решая собственные бизнес-задачи. При содействии тренера и других участников. Стиль тренинга предполагает вовлечение в процесс каждого слушателя. 30% теории и 70% практики.

Кого ждём на тренинге?

Тренинг разработан и предназначен для следующих категорий:

- Владельцев бизнеса;

- топ-менеджеров;

- директоров по продажам и маркетингу;

- креативщиков рекламных агентств;

- сотрудников департамента разработки новых продуктов;

- маркетологов и копирайтеров;

- менеджеров по корпоративным продажам;

- стартаперов и работников бизнес-инкубаторов;

- директоров по персоналу;

 - внутренних тренеров компаний.

А также для любого человека, который верит в свою способность достичь намного большего, который понимает, что только новые подходы, методы и стратегии приведут к резкому росту эффективности. И в бизнесе, и в карьере, и в отрыве от конкурентов.

Что ценного приобретут участники тренинга?

- Найдут новые сильные решения важнейших задач и проблем бизнеса и жизни.

- Получат действенный алгоритм генерирования большого количества новых нестандартных идей.  Он применим в достижении самых различных целей.

- Раскроют свой креативный потенциал с помощью простых и доступных методов мышления.

- Обучатся самым передовым методикам генерации идей: Латеральное мышление, Дизайн мышление, ТРИЗ и многим другим, применяемым ведущими компаниями мира.

- Улучшат умение находить новые неожиданные возможности увеличения прибыли.

- Научатся «отстреливать» сложные проблемы благодаря появившейся после тренинга уверенности и применяемому системному подходу.

- Многократно повысят эффективность проводимых совещаний и мозговых штурмов.

- Научатся создавать и анализировать максимальное количество неочевидных новых вариантов решения любой сложной задачи.

- Научатся эффективно оценивать созданные идеи, многократно улучшать их и выбирать среди них наиболее продуктивные.

- Усилят свою способность мыслить и действовать масштабно.

- В результате применения полученных знаний участники тренинга станут регулярно удивлять как конкурентов, так и коллег уникальностью и свежестью своих новых идей.

Кто проводит тренинг:

Фаик Багиров — сертифицированный специалист по методам мышления Эдварда де Боно, Idea Factory и Тони Бьюзена и др. Выпускник программы по инновациям Стенфордского университета (США).

Как инновационный предприниматель, основал компанию Successful Strategies в 2006 году. А также инициировал и руководит рядом крупных бизнес- и государственных проектов. Его идеи реализованы и в Азербайджане, и в других странах СНГ.

Фаик обучает тому, что применяет в своих проектах. И что ведет его к достижению выдающихся практических результатов. А его клиентов — к решению сложнейших вопросов, задач и проблем.

Отзывы участников

Эльшан Бадирханов, заместитель председателя правления Rabitabank:

— Мне довелось участвовать в тренинге Фаика Багирова по генерации креативных идей, который не побоюсь назвать одним из лучших тренингов, которые я посетил.

Эльнур Баимов, создатель ряда успешных медиа- и онлайн-проектов: 

— Проекты, которые Фаик успешно претворил в жизнь в течение короткого времени в абсолютно различных сферах жизни, позволяют сказать, что каждому из нас есть чему научиться у Фаика.

Елена Король, учредитель, директор ООО «Барокко Стиль»:

— Посетив впервые выступление Фаика Багирова в 2013 году, я поняла, что не надо бояться ставить грандиозных целей… 

Аббас Бабаев, член правления International Trading Company:

— Если сравнивать тренинг Фаика с фильмом, то это - фильм, основанный на реальных событиях.

Как принять участие в тренинге?

Тренинг «Инновационные сильные идеи»  пройдёт 28-29 февраля 2020 года в отеле Hyatt Regency с 10:00 до 19:00.

Для регистрации на тренинг пожалуйста:

Звоните: (050) 244 40 58

Пишите: [email protected]

Контактное лицо: Вафа Алиева.

Верное решение, принятое сегодня, изменит для Вас как 2020 год, так и всю жизнь!

ВНИМАНИЮ дерзких и талантливых людей до 30 лет:

Вы можете поучаствовать в ТРЕНИНГЕ без оплаты на конкурсной основе.

Для этого нужно прислать 3 обязательных файла на е-мейл адрес: [email protected]:

1) CV

2) Эссе – «Мои 3 самых главных достижения в жизни – то, чем я горжусь».

3) Эссе – «Почему я считаю себя креативным человеком, какие 5 самых креативных действий я совершил в жизни для достижения своих целей?»

После изучения материалов избранные номинанты пройдут собеседование.

По итогам которого будут выбраны 5 победителей конкурса.

Призы — бесплатные пригласительные на тренинг «Инновационные сильные идеи».

139

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Экономика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены