В Баку пройдет тренинг «Инновационные сильные идеи» для топ-менеджеров и предпринимателей – ФОТО

28-29 февраля 2020 года в отеле Hyatt Regency пройдёт максимально практичный тренинг «Инновационные сильные идеи» только для 25 продвинутых топ-менеджеров и предпринимателей Азербайджана.

Сегодня все говорят об инновациях

Слово стало не просто модным. Оно уже раздражает своим частым употреблением к месту и без.

Хотя с самими инновациями всё очень даже в порядке. Они продолжают оставаться главным двигателем прогресса и самым надежным способом быть впереди конкурентов. А следовательно - собирать все сливки с рынка.

Проблема в том, что есть разговоры об инновациях. А есть конкретная работа. Когда их нужно уметь создавать и претворять в жизнь. Благодаря чему — совершать новые прорывы.

Но есть и хорошая новость. Алгоритм создания инноваций существует. И ему обучают на тренинге «Инновационные сильные идеи». Предстоящий будет уже десятым.

«Там, где все думают одинаково, никто особенно не думает».

Уолтер Липпманн

На какие вопросы получат ответы участники тренинга?

Как создают инновации передовые корпорации мира – Google, Apple, Samsung, BMW и многие другие?

Как применять эти подходы и методики в своей работе?

Как совершить скачок результатов в бизнесе и карьере?

Как вырваться из замкнутого круга повторяющихся мыслей и действий?

Как найти уникальные идеи для новых продуктов?

Как видоизменить текущие продукты и по-новому начать их продвигать?

Как малыми ресурсами достигать экстраординарных результатов?

Как выйти на новый уровень прибыли, когда исчерпаны все известные вам возможности и методы?

Как решить проблемы, когда перепробовал практически все способы?

Участие в тренинге «Инновационные сильные идеи» позволит не просто услышать полезную информацию. Вы получите ответы на эти и многие другие вопросы, решая собственные бизнес-задачи. При содействии тренера и других участников. Стиль тренинга предполагает вовлечение в процесс каждого слушателя. 30% теории и 70% практики.

Кого ждём на тренинге?

Тренинг разработан и предназначен для следующих категорий:

- Владельцев бизнеса;

- топ-менеджеров;

- директоров по продажам и маркетингу;

- креативщиков рекламных агентств;

- сотрудников департамента разработки новых продуктов;

- маркетологов и копирайтеров;

- менеджеров по корпоративным продажам;

- стартаперов и работников бизнес-инкубаторов;

- директоров по персоналу;

- внутренних тренеров компаний.

А также для любого человека, который верит в свою способность достичь намного большего, который понимает, что только новые подходы, методы и стратегии приведут к резкому росту эффективности. И в бизнесе, и в карьере, и в отрыве от конкурентов.

Что ценного приобретут участники тренинга?

- Найдут новые сильные решения важнейших задач и проблем бизнеса и жизни.

- Получат действенный алгоритм генерирования большого количества новых нестандартных идей. Он применим в достижении самых различных целей.

- Раскроют свой креативный потенциал с помощью простых и доступных методов мышления.

- Обучатся самым передовым методикам генерации идей: Латеральное мышление, Дизайн мышление, ТРИЗ и многим другим, применяемым ведущими компаниями мира.

- Улучшат умение находить новые неожиданные возможности увеличения прибыли.

- Научатся «отстреливать» сложные проблемы благодаря появившейся после тренинга уверенности и применяемому системному подходу.

- Многократно повысят эффективность проводимых совещаний и мозговых штурмов.

- Научатся создавать и анализировать максимальное количество неочевидных новых вариантов решения любой сложной задачи.

- Научатся эффективно оценивать созданные идеи, многократно улучшать их и выбирать среди них наиболее продуктивные.

- Усилят свою способность мыслить и действовать масштабно.

- В результате применения полученных знаний участники тренинга станут регулярно удивлять как конкурентов, так и коллег уникальностью и свежестью своих новых идей.

Кто проводит тренинг:

Фаик Багиров — сертифицированный специалист по методам мышления Эдварда де Боно, Idea Factory и Тони Бьюзена и др. Выпускник программы по инновациям Стенфордского университета (США).

Как инновационный предприниматель, основал компанию Successful Strategies в 2006 году. А также инициировал и руководит рядом крупных бизнес- и государственных проектов. Его идеи реализованы и в Азербайджане, и в других странах СНГ.

Фаик обучает тому, что применяет в своих проектах. И что ведет его к достижению выдающихся практических результатов. А его клиентов — к решению сложнейших вопросов, задач и проблем.

Отзывы участников

Эльшан Бадирханов, заместитель председателя правления Rabitabank:

— Мне довелось участвовать в тренинге Фаика Багирова по генерации креативных идей, который не побоюсь назвать одним из лучших тренингов, которые я посетил.

Эльнур Баимов, создатель ряда успешных медиа- и онлайн-проектов:

— Проекты, которые Фаик успешно претворил в жизнь в течение короткого времени в абсолютно различных сферах жизни, позволяют сказать, что каждому из нас есть чему научиться у Фаика.

Елена Король, учредитель, директор ООО «Барокко Стиль»:

— Посетив впервые выступление Фаика Багирова в 2013 году, я поняла, что не надо бояться ставить грандиозных целей…

Аббас Бабаев, член правления International Trading Company:

— Если сравнивать тренинг Фаика с фильмом, то это - фильм, основанный на реальных событиях.

Как принять участие в тренинге?

Тренинг «Инновационные сильные идеи» пройдёт 28-29 февраля 2020 года в отеле Hyatt Regency с 10:00 до 19:00.

Для регистрации на тренинг пожалуйста:

Звоните: (050) 244 40 58

Пишите: [email protected]

Контактное лицо: Вафа Алиева.

Верное решение, принятое сегодня, изменит для Вас как 2020 год, так и всю жизнь!

ВНИМАНИЮ дерзких и талантливых людей до 30 лет:

Вы можете поучаствовать в ТРЕНИНГЕ без оплаты на конкурсной основе.

Для этого нужно прислать 3 обязательных файла на е-мейл адрес: [email protected]:

1) CV

2) Эссе – «Мои 3 самых главных достижения в жизни – то, чем я горжусь».

3) Эссе – «Почему я считаю себя креативным человеком, какие 5 самых креативных действий я совершил в жизни для достижения своих целей?»

После изучения материалов избранные номинанты пройдут собеседование.

По итогам которого будут выбраны 5 победителей конкурса.

Призы — бесплатные пригласительные на тренинг «Инновационные сильные идеи».