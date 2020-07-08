В Баку сгорели два автомобиля – ВИДЕО

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На территории 7-го микрорайона в Бинагадинском районе Баку сгорели два автомобиля.

Как сообщает 1news.az, соответствующий видеоролик распространил блогер Салех Насиров.

На видео видно, как автомобиль марки Volkswagen Touareg объят пламенем, а от него воспламенился и стоявший рядом припаркованный автомобиль другой марки.

Пожарные МЧС вскоре потушили огонь, по факту ведется разбирательство.

Тимур Рзаев