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В Баку сгорели два автомобиля – ВИДЕО

Сегодня в 13:24 ~ 1 минута на чтение 160
В Баку сгорели два автомобиля – ВИДЕО

На территории 7-го микрорайона в Бинагадинском районе Баку сгорели два автомобиля.

Как сообщает 1news.az, соответствующий видеоролик распространил блогер Салех Насиров.

На видео видно, как автомобиль марки Volkswagen Touareg объят пламенем, а от него воспламенился и стоявший рядом припаркованный автомобиль другой марки.

Пожарные МЧС вскоре потушили огонь, по факту ведется разбирательство.

Тимур Рзаев

 
 
 
 
 
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7-ci mikrarayona nə olub, görəsən?  Niyə oralar tez-tez yanır? Deyilənə görə, bura ABŞ məktəbinin yanıdır.

Публикация от Saleh Nasirov (@saleh.nasirov)

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