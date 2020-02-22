В Германии прошел Общеевропейский Карабахский митинг - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

По инициативе диаспорских организаций, функционирующих примерно в 30 странах мира, 22 февраля в Берлине, на Парижской площади перед Бранденбургскими воротами Альянсом азербайджанцев Германии был организован Общеевропейский Карабахский митинг, посвященный 28-й годовщине Ходжалинского геноцида.

В акции приняли участие наши соотечественники, проживающие в Азербайджане, Турции, Германии, Нидерландах, Венгрии, Польше, Испании, Италии, Бельгии, Швеции, Латвии, Литве, Эстонии, Чехии, Австрии, Швейцарии, Норвегии, Финляндии, Франции, Румынии, Хорватии, Великобритании, Греции, Молдове, Украине, Грузии, США, Канаде и некоторых других странах, а также члены диаспор дружественных Азербайджану народов.

Участники митинга, проходившего в канун 28-й годовщины Ходжалинского геноцида, обратились к международным организациям с лозунгами «Карабах принадлежит Азербайджану!», «Мы говорим нет террору!», «Азербайджан требует справедливости!», «Не оставайся равнодушным к Ходжалы!», «Позор убийцам мирных и невинных людей!», «Скажите стоп армянской лжи!», «Остановите оккупацию!», «Карабах - наше право!».

Участники акции потребовали дачи геноциду, совершенному армянами 28 лет назад в Ходжалы, политико-правовой оценки на международном уровне, оказания на Армению давления для возвращения оккупированных азербайджанских земель, восстановления нарушенных прав азербайджанцев, изгнанных из родных очагов, соблюдения Арменией принятых в связи с конфликтом известных международных документов.

В ходе митинга местным жителям, туристам были розданы брошюры, отражающие горькие последствия армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, материальные и духовные потери, которым подвергся Азербайджан в результате агрессорской политики Армении.

В митинге приняло участие более тысячи наших соотечественников.

По завершению Общеевропейского Карабахского митинга был принят итоговый документ, адресованный ряду международных организаций.

АЗЕРТАДЖ

20:29

В немецкой столице завершился грандиозный Общеевропейский Карабахский митинг.

В нем приняли участие сотни наших соотечественников со всех концов не только Европы, но и из других континентов.

Количество выступивших перед жителями Берлина ораторов тоже побило все рекорды.

АЗЕРТАДЖ

18:37

Присоединившиеся к митингующим в центре Берлина наши соотечественники Рашад Ибрагим и Рауф Гасанов, приехавшие из бельгийского Антверпена, выразили солидарность с участниками акции и поддержали требования собравшихся.

В интервью они сообщили, что оба они представляют молодёжную диаспорскую организацию этой бенилюксовой страны. Участие в митинге они считают своим гражданским долгом. "Такие митинги не дают и не должны позволять никому забыть трагические страницы нашей истории. Одна из них - геноцид в Ходжалы", сказал Рашад Ибрагим, выразив надежду, что в скором времени все праздники начнем отмечать в освобожденном от армянской оккупации Карабахе.

Его товарищ Рауф Гасанов довел до внимания тех, кто живет на Родине, что никто в диаспоре не забывает чаяния народа. "Пусть никто в Азербайджане так не думает. Мы не забываем, что произошло и происходит в Карабахе. Мы и сегодня здесь, и завтра, и послезавтра", сказал респондент, добавив, что протесты будут продолжаться, пока продолжается оккупация.

АЗЕРТАДЖ

16:37

Только что в самом центре немецкой столицы — на площади перед Бранденбургскими воротами — начался митинг азербайджанцев Европы. Он посвящен 28-й годовщине Ходжалинского геноцида и носит название "Общеевропейский Карабахский митинг".

Он инициирован диаспорскими организациями 30 стран мира, а организатором выступил Альянс азербайджанцев Германии. В мероприятии принимают участие наши соотечественники, проживающие в ФРГ, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Венгрии, Польши, Чехии, Словакии, Испании, Италии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Латвии, Литве, Эстонии, Австрии, Швейцарии, Франции, Румынии, Болгарии, Греции, Хорватии, Великобритании, Украине, Молдове, Грузии и Турции. Для участия в этом грандиозном митинге трансатлантический перелет совершили наши соотечественники из США и Канады. Выразить солидарность с азербайджанцами пришли на митинг представители дружественных диаспорских организаций других народов, особенно тюркоязычные братья, а также украинские и грузинские друзья.

Парижская площадь, как называется территория перед Бранденбургскими воротами, в эти минуты расцвечена десятками азербайджанских флагов. В руках митингующих - большие транспаранты со словами «Карабах — это Азербайджан!», «Нет террору и оккупации», «Требуем суда над палачами ходжалинских детей», «Армения должна прекратить оккупацию Карабаха», «Стоп оккупации», "Карабах — земля наших предков!".

Ожидается выступление десятков ораторов. Собкору АЗЕРТАДЖ удалось переговорить с некоторыми участниками, записавшимися на выступления во время митинга. В разговоре с нами они отметили, что собираются привлечь внимание жителей Берлина и гостей немецкой столицы на продолжающуюся оккупацию Арменией азербайджанских земель, безнаказанность преступников, совершивших геноцид в Ходжалы, стремление руководства Армении сорвать мирные переговоры и завести их в тупик.

В эти минуты на площади звучит государственный гимн Азербайджанской Республики.

Митинг начался!

АЗЕРТАДЖ

16:20

"Если мы не будем рассказывать миру о преступлениях армянской военщины в Ходжалы, то никто другой за нас это не сделает».

Как передает собкор АЗЕРТАДЖ с Парижской площади перед Бранденбургскими воротами немецкой столицы, об этом в интервью нашему агентству сказал студент Дебреценского университета Венгрии Юсиф Джафаров.

Он учится пока на первом курсе, но, по его словам, уже с первого года учебы счел своим долгом присоединиться к акциям азербайджанцев Европы. "В будущем я не намерен прекращать свою активность в общенациональном деле", - сказал участник Общеевропейского Карабахского митинга, который проходит в эти минуты в Берлине.

АЗЕРТАДЖ

16:07

"Я горжусь, что студенты из Азербайджана, обучающиеся в различных университетах Европы, активно участвуют в сегодняшнем митинге в Берлине".

Как передает собкор АЗЕРТАДЖ с Парижской площади перед Бранденбургскими воротами немецкой столицы, об этом в интервью нашему агентству сказал студент Обудайского университета Венгрии Айхан Алиев.

Он отметил, что считает своим гражданским долгом присоединиться к общему голосу всей азербайджанской нации, требующей от мирового сообщества принуждения агрессора уважать нормы международного права и скорее освободить оккупированные территории Азербайджана.

АЗЕРТАДЖ

16:01

На Парижскую площадь перед Бранденбургскими воротами продолжают прибывать участники Общеевропейского Карабахского митинга, который начнется через несколько минут.

Подъезжают всё новые автобусы, из которых выходят активисты азербайджанскокй диаспоры из разных стран Европы.

В митинге, посвященом 28-й годовщине Ходжалинского геноцида, ожидается участие сотен соотечественников. Митинг еще не начался, а прибывшие участники уже поют национальные песни, и над площадью развеваются национальные флаги. Звучит увертюра к опере Узеира Гаджибейли "Кероглу".

АЗЕРТАДЖ

15:57

Мы продолжим нашу борьбу до тех пор, пока Армения не уйдет из Карабаха.

Как передает собкор АЗЕРТАДЖ с Парижской площади перед Бранденбургскими воротами Берлина, об этом в интервью нашему агентству сказал наш соотечественник из Швейцарии Акпер Гянджа.

"Мы собрались вместе, как и каждый год, в течение всех 28 лет со дня совершения армянами Ходжалинского геноцида, чтобы осудить варварство, совершенное армянскими преступниками в 1992 году над жителями этого азербайджанского городка. Здесь сейчас откроется грандиозный митинг, посвященный годовщине геноцида. Пусть все наши соотечественники присоединятся к нашему голосу", -сказал Акпер Гянджа.

Напомним, что через несколько минут в Берлине начнется Общеевропейский Карабахский митинг.

АЗЕРТАДЖ

13:03

В эти минуты в сердце немецкой столицы — на площади перед Бранденбургскими воротами — пока немноголюдно.

Но здесь уже начали собираться азербайджанцы — и стар, и млад, женщины и мужчины, проживающие как в Германии, так и в других странах ЕС, готовясь к предстоящему сегодня днем беспрецедентному общеевропейскому Карабахскому митингу.

Акция пройдет именно здесь, на площади перед Бранденбургскими воротами.

Накануне Госкомитет по работе с диаспорой призвал соотечественников, проживающих в Европе, присоединиться к акции. Она приурочена к 28-й годовщине Ходжалинского геноцида.

АЗЕРТАДЖ