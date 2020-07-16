В Центральном таможенном госпитале при лечении COVID-19 в четвертый раз используют ЭКМО – ФОТО

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В Центральном таможенном госпитале продолжается лечение зараженных COVID-19 пациентов.

На официальной странице госпиталя в социальной сети Facebook сообщается о том, что врачи данного медицинского учреждения в четвертый раз используют аппарат ЭКМО при лечении больных коронавирусом.

Отметим, что Центральный таможенный госпиталь в связи с пандемией коронавируса, начиная с 11 июня, работает только на лечение больных, зараженных COVID-19. При поддержке Государственного таможенного комитета госпиталь был обеспечен инновационным медицинским оборудованием и аппаратами, что позволяет осуществлять лечение пациентов с наиболее тяжелым течением коронавируса.

Высококвалифицированные реаниматологи отделения реанимации и интенсивной терапии госпиталя широко используют эти возможности. Напомним, что аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации – ЭКМО – впервые в лечение больных коронавирусом в Азербайджане был применен именно в Центральном таможенном госпитале.

15 июля бригада, в состав которой входят кардиохирург, перфузиолог и реаниматолог госпиталя, подключила четвертого пациента с тяжелым течением коронавируса к ЭКМО – им стал 48-летний врач, легкие которого на 90% поражены и наблюдается отрицательная динамика газового состава крови. В настоящий момент состояние его здоровья оценивается как стабильно тяжелое, критическое.

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Центрального таможенного госпиталя Турал Садыгов рассказывает, что в случае если у зараженного коронавирусом пациента функции легких не восстанавливаются с помощью аппарата искусственного дыхания, тогда его подключают к ЭКМО.

Первый пациент, подключенный к ЭКМО, уже отключен от аппарата, также как и от аппарата искусственного дыхания – лечение остальных пациентов продолжается.

ЭКМО – экстракорпоральная мембранная оксигенация - специальный метод лечения, при котором используются искусственные сердце и легкое для обеспечения временной поддержки жизни пациента и функционирования его организма.

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Феликс Вишневецкий