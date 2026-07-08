В Баку мужчина убил жену и покончил с собой

В поселке Рамана Сабунчинского района столицы произошла трагедия.

Джошкун Нураддин оглы Багиров, 1985 года рождения, убил свою жену, а затем покончил с собой. Тела мужчины и женщины были обнаружены сегодня около 15:00 в квартире.

По данным Oxu.Az, причиной убийства стало желание жены Нюбар Багировой развестись.

Отмечается, что Джошкун Багиров некоторое время был освобожден из мест лишения свободы.

Пока Джошкун Багиров находился в заключении, Нюбар, чтобы содержать детей, была вынуждена выйти на работу. После освобождения Чошгун неоднократно пытался помириться с супругой, однако Нюбар отказывалась возобновлять отношения.

Несмотря на то что Нюбар была против продажи семейного жилья, Джошкун продал квартиру, в которой они проживали. После этого Нюбар некоторое время жила с детьми на съемной квартире, а затем переехала в недостроенный дом своей матери. Вместе с братом она завершила ремонт дома и поселилась там вместе с детьми.

15 дней назад Чошгун вышел из тюрьмы и по согласию тещи переехал жить в дом Нюбар вместе с семьей.

7 июля Чошгун отвез двоих детей к родственникам Нюбар и попросил, чтобы они некоторое время пожили там.

В ночь на 8 июля в доме остались только Чошгун и Нюбар. Именно тогда и произошло убийство. По предварительным данным, мужчина расправился с женой с особой жестокостью, а затем покончил с собой.

По факту ведется расследование.



