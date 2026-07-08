Ильхам Алиев присвоил дипломатические ранги группе сотрудников дипслужбы

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении дипломатических рангов сотрудникам органов дипломатической службы страны.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, глава государства постановил присвоить следующие дипломатические ранги:

Ранг чрезвычайного и полномочного посла:

Рафиеву Ялчину Ильгар оглу

Шарифову Самиру Анвер оглу

Ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса:

Гаджиеву Султану Агами оглу

Насибову Руслану Рафаэль оглу

Ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса:

Беджанову Самиру Ариф оглу

Наджафли Анару Джафар оглу