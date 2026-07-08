Трамп заявил о прогрессе по Украине и пообещал Киеву лицензию на Patriot

Президент США Дональд Трамп полагает, что в процессе урегулирования в Украине за последние недели достигнут "большой прогресс".

"Однако я думаю, что мы добились за последние пару недель большого прогресса, и мы посмотрим, как это все пойдет", - сказал американский лидер на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре, комментируя попытки мирного урегулирования в Украине.

Соединенные Штаты передадут Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot, также заявил Трамп.

"Мы передадим вам лицензию на производство Patriot. Это довольно здорово", - сказал Трамп.

Источник: ТАСС