Трамп заявил о прогрессе по Украине и пообещал Киеву лицензию на Patriot
Президент США Дональд Трамп полагает, что в процессе урегулирования в Украине за последние недели достигнут "большой прогресс".
"Однако я думаю, что мы добились за последние пару недель большого прогресса, и мы посмотрим, как это все пойдет", - сказал американский лидер на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре, комментируя попытки мирного урегулирования в Украине.
Соединенные Штаты передадут Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot, также заявил Трамп.
"Мы передадим вам лицензию на производство Patriot. Это довольно здорово", - сказал Трамп.
Источник: ТАСС
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