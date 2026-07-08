Метро Баку изменит график работы - ПРИЧИНА

В связи с домашним матчем футбольного клуба «Карабах» против исландского «Вестри», который состоится 9 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в рамках I квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, будет изменен режим работы Бакинского метрополитена, входящего в состав AZCON Holding.

Как передает 1news.az, об этом сообщила пресс-служба ЗАО «Бакинский метрополитен».

Было отмечено, что в преддверии матча близлежащая станция «Гянджлик» будет функционировать в усиленном режиме - в соответствии с операционным планом ЗАО «Бакинский метрополитен» по проведению массовых мероприятий.

Учитывая интерес к матчу, а также в целях обеспечения безопасной и комфортной перевозки пассажиров, на станции будут задействованы дополнительные механизмы контроля. С этой целью составлен график дежурств и привлечена вспомогательная рабочая сила. Основное внимание будет уделено тому, чтобы пассажиры (особенно после окончания матча) могли легко ориентироваться на станции. Кроме того, превентивные меры будут приняты на станциях «Нариманов» и «28 Мая».

В течение дня поезда будут курсировать согласно графику рабочих дней летнего расписания.

При возникновении необходимости на линию будут выпущены резервные поезда. После завершения встречи движение поездов будет регулироваться в особом порядке с учетом режима работы станции «Гянджлик».