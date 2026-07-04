Экспертиза поставила точку в спорах: погибший в аварии с Arzum9999 водитель был абсолютно трезв

Арест известной тиктокерши Илдузы Гаджиевой (псевдоним Arzum9999), признанной виновной в совершении смертельного ДТП и бегстве с места происшествия, остается в центре общественного внимания.

Новый виток обсуждений спровоцировала публикация архивных судебных документов, согласно которым погибший в этой аварии Амаль Меликов ранее привлекался к уголовной ответственности по статье, связанной с незаконным оборотом наркотиков. В социальных сетях стали распространяться предположения, что в момент столкновения мужчина также мог находиться под воздействием запрещенных веществ.

Для проверки этих версий были изучены официальные материалы судебно-медицинской экспертизы, которая является главным юридическим документом в данном вопросе. Согласно заключению Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения Азербайджана, составленному по результатам исследования тела погибшего, Амаль Меликов в момент аварии был трезв.

В официальном документе четко указано, что в ходе судебно-химического исследования крови погибшего А. М. Меликова этиловый спирт, наркотические средства и сильнодействующие вещества обнаружены не были. Суд при вынесении приговора опирался исключительно на данные доказательства и заключения экспертов, а не на эмоции сторон, при этом защита Гаджиевой сохраняет законное право на подачу апелляционной жалобы.