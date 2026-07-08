Страны НАТО подписали в Анкаре соглашения на $50 млрд

Новые сделки в оборонной сфере на порядка $50 млрд подписаны в рамках саммита НАТО в Анкаре.

Страны НАТО обязались в рамках программы Drone Edge инвестировать $40 млрд в средства противодействия беспилотникам в течение следующих пяти лет и увеличить в пять раз число подготовленных операторов дронов к концу 2027 года.

Также шведский авиастроительный концерн Saab построит до 10 самолетов раннего предупреждения и наблюдения GlobalEye для замены устаревающего парка самолетов Boeing E-3 Sentry AWACS.

Соглашение охватит Бельгию, Канаду, Данию, Германию, Латвию, Литву, Люксембург, Нидерланды, Норвегию и Румынию.

Источник: Milliyet