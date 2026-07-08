Иран заявил о прекращении переговоров с США по окончательному соглашению - СМИ

На фоне угроз, прозвучавших со стороны США, Тегеран приостановил переговоры с Вашингтоном по окончательному соглашению.

Oб этом ТАСС заявил высокопоставленный иранский чиновник.

«Именно из-за прямых угроз в адрес иранского народа, прозвучавших со стороны Президента США Дональда Трампа, а также неоднократного нарушения Вашингтоном взятых на себя обязательств Иран прекратил переговоры с США о заключении окончательного соглашения», — сообщил источник.

По его словам, на любую военную агрессию США против Ирана последует более масштабный и решительный ответ, чем прежде.

«США, продолжая нарушать взятые на себя обязательства, атаковали южные острова Ирана. В ответ на эту агрессию, которую мы считаем грубым нарушением Исламабадского меморандума о взаимопонимании, Иран нанес масштабные удары по позициям США в регионе. Иран предупредил, что на любой следующий военный шаг США последует более решительный, более масштабный и более жесткий ответ, чем прежде», — подчеркнул иранский источник.