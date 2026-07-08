Страны НАТО обязуются выделить €70 млрд Украине

Страны НАТО выделят Украине €70 млрд в 2026 году, а также обязуются поддерживать страну на эквивалентном уровне в 2027 году.

Об этом говорится в итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре.

"На 2026 год страны НАТО обязуются выделить €70 млрд на военную технику, помощь и программы обучения для Украины и поддерживают свои суверенные обязательства по поддержке по крайней мере на эквивалентном уровне в 2027 году", - отмечается в документе.

Источник: ТАСС