 В Баку задержана предпринимательница, укравшая у близких 1,3 млн манатов | 1news.az | Новости
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В Баку задержана предпринимательница, укравшая у близких 1,3 млн манатов

Фаига Мамедова10:55 - Сегодня
В Баку задержана предпринимательница, укравшая у близких 1,3 млн манатов

Задержана Эльнара Ширмамедова, занимавшаяся торговлей золотом.

Как стало известно 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, в её отношении возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 (Мошенничество с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса. По делу признаны потерпевшими 9 человек.

Согласно обвинению, Э. Ширмамедова путем мошенничества присвоила принадлежащие гражданам денежные средства на общую сумму около 1 миллиона 300 тысяч манатов.

Суд принял решение заключить Эльнару Ширмамедову под стражу на период следствия.

Граждане, признанные по делу потерпевшими, обратились в редакцию Qafqazinfo и заявили, что для возмещения нанесенного им ущерба никаких шагов не предпринимается. По словам жалобщиков, Э. Ширмамедова взяла у 9 человек различные суммы денег и не вернула их. В материалах уголовного дела указано, что признанным потерпевшими лицам нанесен материальный ущерб в размере 27 120, 3800, 21 300, 3500, 467 000, 112 000, 428 790, 56 826 и 134 693 манатов соответственно.

Утверждается, что Эльнара Ширмамедова не возвращает полученные деньги и выдвигает различные отговорки: «О том, что у неё нет никакого бизнеса, мы узнали позже. Мы дружили семьями, она была близким человеком для всех потерпевших. Например, один из пострадавших - её деверь, другая - двоюродная сестра по материнской линии, среди остальных есть её подруга и друзья семьи. Она выстроила систему Понци (финансовую пирамиду), демонстрируя всем большие объемы золота весом по 2–3 килограмма, показывая дорогие ювелирные изделия, якобы купленные на выставках, используя названия различных известных ювелирных компаний, имя занимающейся торговлей золотом Зульфии-ханум и заверяя, что у неё есть собственные прилавки на золотых рынках. Это она сама неоднократно признавала в телефонных разговорах. Мы считаем, что 30-летняя женщина не могла провернуть всё это в одиночку, в совершении этих деяний ей кто-то помогал. Наши главные подозреваемые - её мать и отец. В некоторых случаях, когда она брала деньги у потерпевших, мать находилась рядом, и Эльнара всегда говорила, что работает вместе с матерью. Просто сама обвиняемая в этом не признается».

По полученным данным, предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в Управлении полиции Сабаильского района на основании жалоб 9 человек, уже завершено. Дело направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Кроме того, стало известно, что жительница столицы Зульфия Гулиева, также занимающаяся золотым бизнесом, подала жалобу на Э. Ширмамедову в Управление полиции Насиминского района. З. Гулиева заявила, что женщина совершила в её отношении мошенничество на сумму 940 тысяч манатов. В настоящее время отдельный материал по этой жалобе расследуется в Управлении полиции Насиминского района.

Отец Эльнары Ширмамедовой - известный в южной зоне певец Исмаил Сафаров - в ответ на запрос Qafqazinfo по этому поводу заявил, что в настоящее время идет судебный процесс: «Я не имею к этому никакого отношения. Сейчас идет суд. Эльнара-ханум ни у кого денег не брала, все эти разговоры - клевета и наговоры».

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