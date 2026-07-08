 Ущерб на 2,5 миллиона манатов: в Азербайджане разоблачена крупная онлайн-пирамида - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Общество

Ущерб на 2,5 миллиона манатов: в Азербайджане разоблачена крупная онлайн-пирамида - ВИДЕО

Фаига Мамедова17:48 - Сегодня
Ущерб на 2,5 миллиона манатов: в Азербайджане разоблачена крупная онлайн-пирамида - ВИДЕО

В последние месяцы в Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел (МВД) поступили многочисленные обращения граждан в связи с хищением их денежных средств посредством онлайн-финансовой пирамиды Any Unboxing, функционирующей в виртуальном пространстве страны по принципу схемы Понци.

Как сообщает 1news.az, об этом заявили в МВД.

Расследованием установлено, что организаторы и руководители пирамиды вовлекали граждан в данную схему через онлайн-группы. Лицам, присоединившимся к схеме, за различные суммы продавались виртуальные коробки. Им давались не соответствующие действительности обещания о получении дохода путем ежедневного открытия этих коробок. Хотя заработанные гражданами в ходе этого процесса виртуальные финансовые средства отображались в профилях, созданных для них в приложении Any Unboxing, в реальности обналичить эти доходы было невозможно, так как они не имели под собой никакого экономического обоснования. Кроме того, лицам, привлекавшим на платформу новых участников, обещали различные бонусы. Таким образом, в онлайн-мошенническую пирамиду Any Unboxing было вовлечено более 300 граждан, каждому из которых был нанесен материальный ущерб в различных размерах.

В результате проведенных оперативно-технических мероприятий было установлено, что пирамида на территории страны была организована гражданами Малайзии - 38-летним Ли Кай Фаттом (Lee Kai Fatt) и 34-летним Рави Сивадассом (Ravi Sivadass). Также дальнейшее распространение этой незаконной деятельности среди населения и привлечение в пирамиду новых участников осуществляли 34-летняя Арзу Мусаева и 30-летний Сабухи Мамедов. В продолжение операции Р. Сивадасс, А. Мусаева и С. Мамедов были задержаны. В отношении другого упомянутого лица объявлен международный розыск для его задержания.

В ходе первичного расследования по делу установлено, что потерпевшим в общей сложности нанесен материальный ущерб в размере около 2,5 миллиона манатов. Не исключено, что в ходе следствия количество пострадавших и сумма нанесенного им материального ущерба увеличатся.

По факту в Главном управлении возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Рави Сивадасс, Арзу Мусаева и Сабухи Мамедов привлечены к следствию в качестве обвиняемых. Следственные действия продолжаются.

Мы еще раз призываем граждан не верить мошенническим схемам пирамид, с которыми они сталкиваются на онлайн-платформах и которые не имеют под собой никакого экономического обоснования, а также фейковым онлайн-приложениям типа Any Unboxing, обещающим легкий заработок.

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