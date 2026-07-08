В нескольких районах Азербайджана затопило приусадебные участки

В связи с интенсивными дождями на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступили сообщения об затоплении приусадебных участков ряда частных жилых домов и других территорий в некоторых населенных пунктах Загатальского, Балакянского и Агстафинского районов.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в связи с этим на места происшествий для принятия необходимых мер были незамедлительно привлечены соответствующие силы Северо-западного регионального центра, Войск гражданской обороны и Государственной службы пожарной охраны МЧС, передает 1news.az.

В настоящее время силами Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжаются работы по откачке воды из затопленных мест и осуществлению других необходимых мер безопасности.