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Общество

В Балакяне мужчину унесло селевым потоком

Фаига Мамедова17:02 - Сегодня
В Балакяне мужчину унесло селевым потоком

В Балакянском районе 43-летнего мужчину, предположительно, унесло селевым потоком.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент зафиксирован в селе Катех на реке Катехчай.

Так, житель села Катех Балакянского района Аслан Рамазан оглу Рзаев (1983 года рождения), находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался собрать дрова, принесенные селевым потоком, и по неосторожности упал в реку. В этот момент его унесло течением.

В настоящее время поисково-спасательные мероприятия продолжаются, к работам на месте происшествия привлечены сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

 

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