Азербайджан удостоен международной награды в США

Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджанской Республики (Госслужба) добилась еще одного значительного успеха на международном уровне.

Как сообщает в министерстве, на конкурсе, организованном престижным американским изданием World Economic Magazine США, Госслужба была удостоена международной премии «За выдающиеся достижения в области общественного вовлечения в сохранение культурного наследия Азербайджана 2026» (Excellence in Public Engagement for Cultural Heritage Azerbaijan 2026).

Премия была присуждена за успешную деятельность в области обеспечения участия общественности в охране и управлении культурным наследием, применение инновационных подходов, оцифровку объектов культурного наследия и эффективное управление базами данных. В качестве одного из главных критериев присуждения премии особо были отмечены формирование Госслужбой модели обслуживания, ориентированной на гражданина, предоставление оцифрованных услуг по 6 направлениям на основе принципа «одного окна», а также обеспечение оперативного и прозрачного приема обращений.

Возможность граждан создавать личный кабинет на портале MyCulture пользоваться электронными услугами и отслеживать статус своих обращений в режиме реального времени была в конечном итоге оценена как модель, поощряющая повышение удовлетворенности граждан и развитие участия общественности.

Также была высоко оценена волонтерская программа «Друг наследия» (İrs Dostu), реализуемая для продвижения активного участия молодежи в сфере охраны и популяризации культурного наследия, поддержки развития их знаний и навыков в этой области, а также дальнейшего повышения общественного интереса к культурному наследию. В рамках программы активное участие волонтеров в охране объектов культурного наследия, образовательной и рекламной деятельности, исследовательских и мониторинговых процессах, а также организационных работах отмечалась как важная инициатива с точки зрения укрепления участия общественности.

Эта награда, присужденная международными организациями, еще раз подтверждает, что реформы, проводимые Азербайджаном в области охраны культурного наследия, современные принципы управления, стратегия цифрового развития и политика, направленная на активное участие общества в процессе охраны культурного наследия, высоко ценятся на международном уровне.

В конкурсах, организованных журналом World Economic Magazine, отличились и были удостоены наград различные государственные учреждения и частные организации, представляющие Австралию, США, Швейцарию, Португалию, Канаду, Египет, Мексику, Саудовскую Аравию и другие страны.

В этом году Госслужба была удостоена ряда международных наград в области охраны и управления культурным наследием, что демонстрирует растущий авторитет Азербайджана и его инновационные подходы в сфере охраны культурного наследия в глобальном масштабе.