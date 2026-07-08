Фонд возрождения Карабаха наградил молодых художников, участников проекта «Краски Карабаха 2026» - ФОТО

7 июля состоялась церемония награждения 26 молодых художников, принявших участие в проекте «Краски Карабаха: От трагедии к триумфу» (2026), реализованном по инициативе и при организации Фонда возрождения Карабаха (QDF), при организационной поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики и Азербайджанской академии художеств (ADRA).

Следует отметить, что в этом году основной акцент проекта был сделан не на разрушениях прошлого, а на настоящем и будущем Карабаха, возрождении региона, процессе восстановления и реконструкции, а также его удивительной природе и богатом культурном наследии. На эту тему 26 молодых художников создали в общей сложности 29 произведений искусства, включая 24 живописные работы и 5 скульптур.

В мероприятии приняли участие председатель Правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, ректор Азербайджанской академии художеств, народный художник Натиг Алиев, проректор ADRA по международным связям, народный художник Салхаб Мамедов, проректор ADRA по научной и творческой работе, народный художник Фуад Салаев, а также молодые художники, участвовавшие в проекте.

Председатель Правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, рассказывая о проекте, отметил его значимость и вклад в развитие творческого потенциала молодых художников. По его словам, проект «Краски Карабаха: От трагедии к триумфу» (2026), являющийся логическим продолжением проекта «Краски Карабаха», впервые реализованного в 2024 году, служит важным мостом для передачи исторической памяти Азербайджана будущим поколениям посредством языка искусства.

Подчеркнув, что масштабные работы по восстановлению и реконструкции освобождённых от оккупации территорий, осуществляемые под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, стали мощным источником вдохновения для художников, председатель Правления отметил, что, участвуя в проекте, молодые художники внесли собственный вклад в историческую миссию по восстановлению Карабаха.

Выразив надежду на дальнейшее расширение проекта и его выход на международный уровень, Рахман Гаджиев выразил глубокую признательность руководству Азербайджанской академии художеств во главе с ректором Натигом Алиевым за поддержку в успешной реализации проекта, а также молодым художникам, создавшим уникальные произведения искусства. По его словам, каждое произведение, созданное молодыми художниками, отражает не только боль прошлого Карабаха, но и масштабный процесс возрождения, происходящий сегодня в регионе, а также триумфальный дух азербайджанского народа.

Затем выступил ректор Азербайджанской академии художеств, народный художник Натиг Алиев, который отметил исключительную роль проекта в воспитании молодого поколения в духе патриотизма и раскрытии его творческого потенциала. Выразив удовлетворение плодотворным сотрудничеством между Фондом возрождения Карабаха и Академией, он высоко оценил художественное осмысление студентами этой исторической темы и выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии проекта.

Поблагодарив председателя Правления Фонда возрождения Карабаха Рахмана Гаджиева за внимание и поддержку, оказываемые студентам, Натиг Алиев подчеркнул, что подобные проекты также вносят значительный вклад в развитие изобразительного искусства Азербайджана.

В свою очередь проректоры ADRA, народные художники Салхаб Мамедов и Фуад Салаев также рассказали о значимости проекта и художественной ценности представленных произведений.

После выступлений состоялась церемония награждения. Авторам произведений, созданных в рамках проекта «Краски Карабаха: От трагедии к триумфу» (2026), Фонд возрождения Карабаха вручил специальные сертификаты, а также специальные стипендии, учреждённые совместно Фондом и Инвестиционной компанией PASHA Capital.

В завершение мероприятия студенты, участвовавшие в проекте, выразили благодарность руководству Фонда за предоставленную возможность и высокую оценку их творчества. В заключение было сделано памятное групповое фото.

Следует отметить, что проект «Краски Карабаха» был впервые реализован в 2024 году по инициативе и при организации Фонда возрождения Карабаха, при организационной поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики и Азербайджанской академии художеств.

В рамках проекта 23 талантливых молодых художника создали 23 произведения искусства, включая 19 живописных работ и 4 скульптуры. Средства в размере 90 200 манатов, вырученные от продажи этих произведений, были пожертвованы Фонду возрождения Карабаха в поддержку восстановительных и строительных работ, проводимых в Карабахе.

Сообщаем, что произведения искусства, созданные в рамках проекта «Краски Карабаха» (2026), также будут выставлены на благотворительный аукцион в ближайшие дни, а все вырученные средства будут направлены в качестве пожертвования Фонду возрождения Карабаха.