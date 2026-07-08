Объявлена дата начала выбора школ по дошкольным группам

Выбор школ для дошкольных групп азербайджанского сектора начнется поэтапно. Для районов и городов страны, за исключением общеобразовательных учреждений Баку, система откроется 13 июля в 11:00. Для школ столицы выбор станет доступен 13 июля в 15:00, а для секторов с обучением на других языках — 14 июля в 11:00.

Как сообщает 1news.az, прием детей в дошкольные группы продлится до 12 сентября.

При этом подача документов в общеобразовательные учреждения будет осуществляться с 1 по 30 сентября 2026 года.