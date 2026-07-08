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Принята Итоговая декларация Анкарского саммита НАТО

First News Media17:37 - Сегодня
Принята Итоговая декларация Анкарского саммита НАТО

По итогам 36-го саммита глав государств и правительств НАТО, состоявшегося 7–8 июля в Анкаре под председательством Турции, опубликована Итоговая декларация.

В документе отмечается, что государства-члены собрались в Анкаре, чтобы подтвердить свою «непоколебимую приверженность» статье 5 Североатлантического договора, предусматривающей коллективную оборону, а также трансатлантической связи.

«Нападение на одного союзника является нападением на всех союзников. Наше единство, солидарность и коллективная мощь остаются основой мира, безопасности и процветания для 1 миллиарда граждан нашего Альянса, объединяющего свободные и демократические государства. Мы сохраняем приверженность нашему 360-градусному подходу к сдерживанию и обороне», - говорится в декларации.

В документе также отмечается, что союзники реализуют Гаагское оборонное обязательство (The Hague Defence Commitment), чтобы «противодействовать долгосрочной угрозе, исходящей от России для евроатлантической безопасности и стабильности, а также сохраняющейся угрозе терроризма». Подчеркивается, что европейские союзники и Канада в 2025 году увеличили инвестиции в удовлетворение основных оборонных потребностей более чем на 139 миллиардов долларов.

Новые соглашения о закупках на сумму свыше 50 миллиардов долларов

В декларации указывается, что данные инвестиции не только обеспечивают необходимые оборонные возможности, но и укрепляют оборонную промышленность и устойчивость.

В документе говорится:

«Сегодня в Анкаре мы объявляем о новых соглашениях о закупках на сумму свыше 50 миллиардов долларов и подтверждаем обязательство совместно с промышленностью наращивать наши коллективные производственные мощности и ускорять внедрение инноваций. Мы продолжим работу по устранению барьеров в торговле оборонной продукцией между союзниками и будем использовать потенциал партнерств НАТО для максимального углубления сотрудничества и расширения возможностей оборонной промышленности».
В декларации отмечается, что целью является формирование более сильной Европы в составе более сильного НАТО и модернизированного Альянса. Подчеркивается, что европейские союзники и Канада совместно с Соединенными Штатами берут на себя большую ответственность за оборону Альянса.

Также в документе говорится, что потенциал сдерживания и обороны НАТО основывается на надлежащем сочетании ядерных, обычных и противоракетных возможностей, поддерживаемых космическими и кибернетическими компонентами.

Подчеркивается решимость сохранить превосходство в боевых действиях. В декларации отмечается:
«Мы инвестируем в способность развертывать наши вооруженные силы, обеспечивать их поддержку и устойчивое функционирование; реализуем поставленные цели по развитию возможностей во всех сферах, включая средства высокоточного поражения на большую глубину, интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны, беспилотные системы, передовые технологии и разведывательные возможности. Мы создаем совместимую трансатлантическую боевую облачную инфраструктуру и внедряем мощные модели искусственного интеллекта».

Источник: Milliyet

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