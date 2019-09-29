В четверг на Абшероне без осадков, ветер северный

В четверг, 24 октября, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман и моросящий дождь, ветер северный.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +12 до +16, днем - от +19 до +22, непосредственно в Баку - ночью от +13 до +15, днем - от +20 до +22.

Атмосферное давление будет немного выше нормы – 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью будет равна 70-80%, днем - 55-65%.

В районах Азербайджана в четверг также преимущественно без осадков, однако в дневные часы местами возможны дожди и грозы. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит от +9 до +14, днем - от +20 до +25, в горах ночью - от +4 до +7, днем - от +10 до +15.

Гидрометцентр отмечает, что слабое колебание метеорологических показателей на Абшероне 24-25 октября благоприятно отразится на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.