В Дагестане ищут пропавшего уроженца Азербайджана с психическим расстройством

В Дагестане бесследно пропал уроженец Азербайджана 37-летний Джавадов Хаял Шабан Оглы. Известно, что мужчина страдает психическим расстройством и раньше уже уходил из дома, сообщают местные СМИ.

Его старший брат обратился с заявлением в республиканское МВД.

«22 октября 37-летний Джавадов Хаял Шабан Оглы, находясь в Махачкале, в кафе «Азия», расположенном на Проспекте Амет-Хан Султана, вышел из кафе и ушёл в неизвестном направлении. Местонахождение его до сих пор неизвестно», - сообщили «Регион online» в пресс-службе МВД Дагестана.

Приметы без вести пропавшего: на вид 25-30 лет, рост 175-180 см., худощавого телосложения, лицо круглое, нос прямой, глаза тёмного цвета, волосы черные, коротко стриженные.

В тот день на нем была куртка матерчатая чёрного цвета, брюки джинсовые тёмно-серого цвета, туфли черного цвета, на голове чёрная кепка.

1news.az