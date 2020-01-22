В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Грузии - ФОТО

22 января в Давосе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

На встрече было отмечено успешное развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Грузией в различных сферах. Подчеркивалась важность реализации глобальных и региональных энергетических и транспортных проектов с участием наших стран. Было затронуто значение железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.

Было сообщено, что на заседании на тему «Новый взгляд для Евразии – партнерство ради устойчивого развития», состоявшемся 21 января в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, отмечена важность этого проекта, подчеркнута его особая роль в создании нового формата сотрудничества.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между нашими странами.

1news.az