 Ильхам Алиев принял участие в открытии СЭС «Гобустан» - ФОТО | 1news.az | Новости
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Ильхам Алиев принял участие в открытии СЭС «Гобустан» - ФОТО

First News Media12:48 - Сегодня
Ильхам Алиев принял участие в открытии СЭС «Гобустан» - ФОТО

16 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии солнечной электростанции «Гобустан» мощностью 100 МВт в Гарадагском районе столицы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, главу государства встретили министр энергетики Парвиз Шахбазов, посол Китайской Народной Республики в нашей стране Лу Мэй, главный исполнительный директор Universal International Holdings Limited И Нань.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о солнечной электростанции «Гобустан», компании Universal Energy и ее деятельности в Азербайджане.

Было отмечено, что созданная в китайском городе Шанхай компания предоставляет решения в сфере зеленой энергетики и систем хранения энергии.

Universal Energy реализует проекты в сфере возобновляемой энергетики как в Китае, так и в Казахстане и Узбекистане.

Решением Кабинета Министров от 2023 года земельный участок площадью 300,77 гектара в поселке Пирсаат Гарадагского района города Баку был определен как территория возобновляемых источников энергии в целях строительства солнечной электростанции.

Этот участок был выставлен на аукцион для строительства солнечной электростанции, и в 2024 году победителем аукциона стала китайская компания Universal International Holdings Limited.

Проект солнечной электростанции «Гобустан» является первым проектом, реализуемым в Азербайджане посредством аукциона, а также первым проектом, реализуемым в нашей стране компанией Universal Energy.

Наряду с солнечными панелями, на станции установлены полевые инверторы и трансформаторы, полностью завершены кабельные работы.

После ввода в эксплуатацию солнечной электростанции «Гобустан» планируется производство около 200 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год. Это позволит экономить 45 миллионов кубометров природного газа в год, сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 97 тысяч тонн.

Отметим, что одним из приоритетных направлений энергетической политики, проводимой в нашей стране под руководством Президента Ильхама Алиева, является также широкое применение возобновляемых источников энергии.

Технический потенциал источников зеленой энергии в Азербайджане составляет 135 ГВт на суше, 157 ГВт на море. Экономический потенциал оценивается в 27 ГВт, в том числе 3 ГВт по ветровой энергии, 23 ГВт по солнечной энергии, биоэнергетический потенциал - в объеме 380 МВт, а потенциал горных рек – 520 МВт. С вводом в эксплуатацию солнечной электростанции «Гобустан» общая мощность возобновляемых источников энергии в нашей стране составит 2170 МВт, количество станций – 85. Из них 65 – это гидроэлектростанции (1443,5 МВт), 6 – ветроэлектростанции (306,5 МВт), 9 – солнечные электростанции (278,2 МВт), 3 – гибридные электростанции (7,3 МВт) и одна – биоэлектростанция (37 МВт). На возобновляемые источники энергии приходится примерно 20,8 процента от общей энергетической мощности нашей страны. К концу 2027 года предусмотрена реализация проектов в сфере возобновляемой энергетики мощностью около 1,5 ГВт. Эти проекты, реализуемые совместно с местными и международными партнерами, не только внесут вклад в решение вопроса обеспечения нашей страны электроэнергией, но и позволят экономить природный газ и значительно сократить выброс углекислого газа в атмосферу.

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