В день своего рождения Зульфия Ханбабаева сделала подарок поклонникам - ВИДЕО

17 октября, в день своего рождения, народная артистка Азербайджана Зульфия Ханбабаева презентовала новый клип, снятый на песню «Oxu» (Пой), ставший сюрпризом для поклонников ее творчества.

Премьера песни «Oxu» состоялась на международном музыкальном фестивале «Жара’19» - автор музыки трека Исмаил Асадов, а текст написан Айшан Мамедовой. О желании снять клип на новый трек народная артистка заявила во время фестиваля, а само видео презентовала в день рождения, отмечая, что клип «Oxu» стал ее своеобразным подарком поклонникам на многочисленные поздравления.

В видео, снятом грузинским режиссером Зазой Орашвили, З.Ханбабаева появляется в различных стильных образах – съемки проводились на берегу Каспийского моря, в Ичери шехер, на площади Фонтанов, в Бакинском Конгресс центре и других локациях.

Но видимо не только клип «Oxu» стал подарком от певицы поклонникам, но и предстоящий концерт, о котором сообщается на странице Бакинского Конгресс центра в социальной сети Facebook, где говорится следующее: «Надеемся в ближайшее время озвучить дату предстоящего сольного концерта».

В.Ф, Г.Р.