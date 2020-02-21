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В Иране еще два человека погибли от коронавируса

21 Февраля, 2020 в 15:40 ~ 1 минута на чтение 866
В Иране еще два человека погибли от коронавируса

Среди 13 новых случаев заражения коронавирусом в Иране два летальных исхода, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.

"Два человека среди новых установленных случаев заражения, к сожалению, скончались", - говорится в заявлении чиновника, которое приводится на сайте ведомства, передает РИА Новости.

Общее число зафиксированных случаев достигло 18 - в Куме, Араке, Тегеране и Гиляне, количество летальных исходов достигло, таким образом, четырех.

Большинство новых больных либо являются жителями Кума (место паломничества мусульман-шиитов, в том числе из-за рубежа), где впервые был зафиксирован вирус, либо были там в течение последних дней или недель.

Накануне руководитель Университета медицинских наук Кума Мохаммад Реза Гадир сообщил РИА Новости, что ситуация с распространением коронавируса в Иране некритична, поводов для беспокойства нет.

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